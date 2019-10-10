Водитель сделал глоток воды и схлопотал штраф

В австралийском штате Квинсленд водитель сделал глоток воды и получил штраф в 173 австралийских доллара (7,6 тысячи рублей). Об этом сообщает местный новостной портал News.com.au.

Брок Харрис (Brock Harris) возвращался после работы домой в город Бодесерт и глотнул воды из пластиковой бутылки 0,6 литра. «Меня остановила полиция и сказала, что пить за рулем запрещено», — вспоминает мужчина. Водителю выписали штраф и обвинили в неосторожном вождении. Австралиец утверждает, что в тот день на улице было 39 градусов Цельсия.

«Полицейский сказал мне, что он лишь выполнил свою работу и ничего не может поделать, но я решил оспорить штраф, — заявил Харрис. — Если я поступил противозаконно, я заплачу. Но оставлять человека обезвоженным в 39 градусов жары — бесчеловечно».

Представитель полиции штата пояснил журналистам, что штраф выписывают, только если водитель во время питья теряет контроль над управлением транспортным средством. Его коллега Дэвид Джонсон (David Johnson) отметил, что многие водители пьют напитки безопасно для окружающих. «Перед тем как наложить штраф, мы должны разобраться в обстоятельствах и убедиться, что водитель создавал аварийную ситуацию», — заключил он.

Джонсон уверен, что сумма выписанного Харрису штрафа не соответствует заявленному правонарушению. По данным сайта Департамента транспорта и магистральных дорог Квинсленда, за неосторожное вождение водитель получает штраф в 533 австралийских доллара (23,3 тысячи рублей) и три штрафных балла.

В сентябре сообщалось, что водитель кабриолета позанимался спортом с гантелей в пробке и попал на видео. Мужчина сначала делал упражнение на трицепс левой рукой, а затем — правой, и при этом продолжал вести автомобиль.

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