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Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел с прямого эфира

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Игорь Чубайс

Философ Игорь Чубайс, старший брат главы «Роснано» Анатолия Чубайса, покинул студию радиостанции «Комсомольская правда», где в тот момент шел прямой эфир, выкрикнув лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщается на сайте издания.

Вместе с Чубайсом в студии был бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, но он не успел ничего сказать до того, как философ закончил свое выступление и ушел. Чубайс первым взял слово, обвинил Россию в ведении войны на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает свою вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул «Слава Украине!» и ретировался, пишет «Комсомольская правда».

Ведущая Елена Афонина отметила, что ей не остается ничего, кроме как «признать поражение ушедшей стороны».

Игорь Чубайс — доктор философских наук, социолог. Является инициатором введения в российскую систему образования предмета «россиеведение», декан первого в России факультета по данной дисциплине. Как отмечается в открытых источниках, государственную и политическую деятельность своего младшего брата Анатолия он не одобряет.

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