Миллионы россиян перестали быть пассивными курильщиками

Количество пассивных курильщиков в России сократилось почти на 40 процентов благодаря антитабачной кампании. Об этом в воскресенье, 13 октября, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, речь идет о нескольких миллионах россиян. Они перестали быть пассивными курильщиками в течение шести лет — с 2013 года, когда в России развернулась масштабная кампания против табака, появились запреты на его рекламу в прессе, а также на курение в общественных местах.

Сократилось и количество самих курильщиков, однако пока ими остается почти треть страны — 29% россиян.

Салагай отметил, что проводимая антитабачная компания нашла поддержку у бывших курильщиков: социологическое исследование показало, что к ней положительно отнеслись 8-9 из 10 опрошенных.

С октября 2019 года в России начал действовать закон, который внес изменения в правила противопожарного режима. Документ запрещает, в том числе, курение на балконах в случаях, если оно создает угрозу пожарной безопасности.

7 октября в Ставропольском крае выписали первый штраф за курение на балконе. За совершенное правонарушение курильщику придется заплатить четыре тысячи рублей.

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