Медведев заинтересовался причинами роста смертности от сердечных заболеваний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости разобраться в причинах роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 36 регионах страны. Его слова передает ТАСС с заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В более чем половине, то есть, 49 субъектах РФ в целом смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась, что само по себе неплохо. Опасение вызывают 36 регионов, где этот показатель не снижается, а растет. Нужно обсудить, с чем это связано и какие меры принять», — заявил он.

Ранее Медведев подписал распоряжение, согласно которому перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширится на 23 пункта. На данный момент в перечне 735 позиций. По словам премьер-министра, список будет расширен в 2020 году.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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