Названы первые результаты выборов места строительства храма в Екатеринбурге

Большинство участников опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге высказались за территорию бывшего приборостроительного завода — за нее проголосовали 60 процентов опрошенных. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин, передает ТАСС.

Такие результаты стали известны после обработки около 15 тысяч бюллетеней. Окончательные результаты станут известны не ранее 08:00 по московскому времени. В опросе приняли участие около 100 тысяч горожан.

Ранее избирательная комиссия Екатеринбурга признала состоявшимся голосование за место для строительства храма Святой Екатерины в городе. Опрос начался в 8 часов утра и продлился до 20 часов. В бюллетене жителям предлагалось выбрать из двух мест в центре города: территории бывшего приборостроительного завода на улице Горького на берегу Исети и берега пруда за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма в зеленой зоне, которые сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство приостановили, возведение храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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