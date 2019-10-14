Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Чаще всего российские школьники при написании ЕГЭ по русскому языку делали ошибки в личных окончаниях глаголов и суффиксов причастий. Это следует из статистики Федерального института педагогических измерений, передает «Российская газета».

Проверка правописания суффиксов и приставок оказалась на втором месте по сложности — с ними справились 58 процентов выпускников. На третьем месте оказалось правильное написание «н» и «нн» — правильно подобные задания выполнили около 65 процентов.

Выпускники также часто ошибались при образовании сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных и при выборе падежа при производных предлогах. Также трудности вызывало задание на пунктуационный анализ текста — с ним справились 32 процента школьников.

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие 10-15 лет в России будет возможно участие искусственного интеллекта в проведении и оценке ЕГЭ. При такой модели сдачи экзаменов на нем не будет присутствовать учитель, а между школьником и искусственным интеллектом будет происходить «какой-то диалог, действия, оценка этих действий».

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