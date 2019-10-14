Пропеллер частного самолета оторвал женщине конечности

Пропеллер частного самолета покалечил женщину в аэропорту штата Флорида. Об этом сообщает ABC News.

Жительница Неаполя должна была вылетать с пилотом из аэропорта Ки-Уэст. Когда они поднялись на борт, выяснилось, что лайнер неисправен, и пилот спустился на землю, чтобы выявить проблему.

После этого пассажирка также вышла из самолета и направилась к передней части лайнера, где размещался воздушный винт. Пропеллер ударил женщину, а его лопасти отсекли ей руку и ногу.

Пострадавшую немедленно доставили в местную больницу. Подробности о ее состоянии не уточняются. Также по-прежнему остается неизвестным, что именно привело самолет в движение.

В декабре 2018 года китайская туристка решила искупаться на пляже острова Пхипхи в Таиланде и попала под винт катера. Женщина получила серьезные травмы спины и бедер и была госпитализирована. 39-летняя Юнг Сядун (Jung Xiadun) прибыла на остров провинции Краби на скоростном катере с 19 туристами и гидом.

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