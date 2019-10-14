Чемпионку мира по боксу из России избил сосед

Сосед по лестничной клетке напал в подъезде на серебряную призерку Олимпиады по боксу Софью Очигаву и угрожал убить ее. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел поздно ночью 1 октября, когда 32-летняя спортсменка возвращалась домой и зашла в здание своего жилого комплекса. В этот момент на нее с кулаками набросился 28-летний знакомый из соседней квартиры. В руках у него был предмет, похожий на нож. Женщина получила легкий вред здоровью.

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, пока не известно», — сказал собеседник издания.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об угрозе убийством. Нападавший находится под подпиской о невыезде.

«Комсомольская правда» со ссылкой на посты в соцсетях пишет, что мужчина может заниматься мошенничеством и вымогательством — якобы он занимается автоподставами и махинациями со страховыми выплатами.

Софья Очигава заработала серебро на Олимпиаде-2012 по боксу в категории до 60 килограммов. Дважды побеждала на Чемпионате мира (2005, 2006 годы) и трижды — на Чемпионате Европы (2005, 2007, 2009 годы).

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