Российским банкирам отказали в добром имени

Меньше половины высокопоставленных финансистов, ходатайствовавших перед Центробанком о восстановлении репутации, были исключены из черного списка, говорится в материале на сайте регулятора.

С января 2018 года ЦБ рассмотрел 485 заявлений от фигурантов черного списка финансистов на исключение из него. Большинство из них — 416 — было подано банкирами: бывшими акционерами или топ-менеджерами кредитных организаций.

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187 обращений было удовлетворено, 175 отклонено и 74 оставлено без рассмотрения. В результате удовлетворено оказалось только 43 процента поданных ходатайств.

Всего в черном списке остается 7,5 тысячи человек. В него включают топ-менеджеров и акционеров банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций, по вине которых предприятия понесли убытки. Еще одним основанием являются неправомерные действия при банкротстве или фиктивное банкротство.

Фигуранты черного списка не имеют права занимать руководящие должности в финансовых организациях или владеть более, чем 10-процентным пакетом акций в течение 10 лет после включения.

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