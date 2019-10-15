Россияне захотели заглянуть в чужой карман

Более 60 процентов российских работников признались, что хотели бы знать, какую зарплату получают их коллеги. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Выше всего эта доля среди соискателей из IT-сферы (70 процентов), а также в Краснодарском и Красноярском краях (70 и 69 процентов соответственно). Среди тех соискателей, чьи коллеги не знают размер их зарплаты, гораздо ниже доля тех, кто хочет, чтобы об их зарплате знали все: она составляет 29 процентов.

При этом каждый четвертый работающий россиянин в курсе размера зарплаты всех своих коллег. Еще 54 процента заявили, что знают зарплату некоторых коллег.

Кроме того, 17 процентов работающих соискателей заявили, что размер их зарплаты известен всем коллегам. Чуть более 60 процентов же отметили, что он известен лишь некоторым.

По поводу того, должна ли информация о размере зарплаты и премий каждого сотрудника быть открытой для всего персонала в компании, мнения соискателей разделились примерно поровну: 49 процентов считают, что не должна, 44 процента утверждают обратное.

В сентябре в Минтруда назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России. Самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. За эту работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц.

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