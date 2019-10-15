В Заполярье собрали небывалый урожай картофеля

Производство картофеля в 2019 году на Полярном круге выросло на 50 тонн по сравнению с годом ранее и составило в сумме 400 тонн, сообщила пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого административного округа (ЯНАО).

180 тонн собрано на предприятии «Ямальский картофель» в Салехарде, чьи картофельные поля в этом году заняли 16 гектаров земель. Годом ранее здесь же с 14 гектаров было получено 130 тонн урожая.

Агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе собрали еще 115 тонн картофеля, сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкарском районе — 100 тонн.

В ведомстве отметили, что за последние два года производство картофеля в округе увеличилось на 60 процентов. При этом в этом сезоне посевная кампания началась только в конце июня из-за затяжной весны.

В этом году ямальские аграрии высаживали сорта картошки «галу» и «эволюшен», которые были привезены из семеноводческого хозяйства в Тюменской области. Они быстро и рано созревают, урожай можно собирать уже через два месяца после появления всходов.

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