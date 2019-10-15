СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в следственном эксперименте

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели 31-летнего мотоциклиста Дениса Бывшева во время следственного эксперимента по воссозданию ДТП. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Бывшев согласился принять участие в эксперименте по просьбе своих знакомых, имеющих отношение к полиции. Молодой человек проехался на спортивном мотоцикле по влажной трассе, однако затем следователи попросили его превысить скоростной режим. На скорости 100 километров в час он упал и ударился головой о бордюр.

О смерти мотоциклиста сообщалось 12 октября.

Авария, которую пытались реконструировать сотрудники СК и ГИБДД, произошла в августе прошлого года. Водитель мотоцикла опережал автомобиль по правой полосе и врезался в автобус, выезжавший со второстепенной дороги. Здоровью мотоциклиста был нанесен тяжкий вред, из-за чего возбудили уголовное дело.

Издание отмечает, что нижегородские мотоциклисты ведут споры в социальных сетях на эту тему. Водители возмущаются тем, что эксперимент проводили в октябре на влажной трассе. Мотосезон уже закрыт, отмечают пользователи. Они критикуют сотрудников полиции, попросивших парня превысить скорость. Знакомые погибшего рассказали, что у Бывшева осталась беременная жена, которой правоохранительные органы, по их мнению, должны выплатить компенсацию.

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