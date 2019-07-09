Британский мотоциклист разбился насмерть в России

Британец, путешествовавший на мотоцикле марки BMW по России, не справился с управлением и разбился насмерть в Якутии. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным издания, мужчина 1949 года рождения погиб на 325-м километре федеральной автодороги «Колыма» от столкновения с прицепом-цистерной. Мотоциклист не учел боковой интервал и врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль Scania.

Британец скончался на месте. Его имя пока не раскрывается.

В июне граждане России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Ранения получили двое россиян 1991 и 1986 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и выписали.

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