Россиянин решил помочь полиции и погиб

Мотоциклист погиб во время следственного эксперимента в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщается в сообществе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

По его данным, полиция расследовала инцидент, произошедший в августе 2018 года. Тогда байкер столкнулся с легковым автомобилем и получил тяжелые травмы. Виновника ДТП не могут установить до сих пор.

По делу об аварии правоохранительные органы решили провести следственный эксперимент и попросили местного жителя принять в нем участие. Тот откликнулся.

В ходе запланированного маневра мотоциклист упал с байка на высокий бетонный бордюр и ударился головой, в результате чего скончался на месте. Отмечается, что у мужчины осталась жена на девятом месяце беременности.

В июле сообщалось, что британец, путешествовавший на мотоцикле по России, погиб в ДТП в Якутии. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с прицепом-цистерной.

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