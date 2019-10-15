Микроволновые печи признали безопасными для россиян

Продаваемые на российском рынке СВЧ-печи не несут риска утечки микроволнового излучения и безопасны для здоровья покупателей. К такому выводу пришло Роскачество по итогам исследования, результаты которого опубликованы на сайте организации.

Эксперты изучили 55 моделей микроволновок от 16 производителей по 154 параметрам, среди которых безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума.

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Одним из главных испытаний стал тест на утечку микроволнового излучения. Значения утечки измерялись по всей внешней поверхности печи, за исключением основания. «По данному показателю результаты отличные: все микроволновки прошли испытание, а значит, риска утечки микроволнового излучения не существует», — говорится в исследовании.

Помимо этого, все печи успешно прошли испытания на электрическую и термическую безопасность (риск получения ожогов). Также исследовались эксплуатационные качества: эксперты разогревали различные виды продуктов.

По итогам исследования был сделан вывод о том, что эксплуатационные свойства той или иной печи не зависят от ее цены, типа или бренда производителя.

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