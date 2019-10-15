В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу

В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты. Об этом сообщается на странице в Facebook общественного движения «Архнадзор», выступающего за сохранность исторического облика города.

«Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады??! (Имеются фото с надгробными плитами)», — написала в группу Инга Широкова-Сошина. На снимках видны сложенные друг на друга и пронумерованные краской гранитные плиты. Предположительно, они были сняты с дороги, благоустройство которой ведется в районе театра на Берсеневской набережной.

На плитах можно прочитать надписи, характерные для могильных памятников, — в том числе, содержащие слова «родилась» и «скончалась». Заметна также размещенная на одной из плит пара дат, относящихся к восемнадцатому веку.

Ранее в Москве и других городах уже неоднократно находили бордюры, изготовленные из старинных могильных плит. Такие находки были, в частности, сделаны на столичной улице Большая Полянка, а также на Октябрьском проспекте в Пскове.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru