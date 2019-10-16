Россиянам начнут пересаживать органы от животных

В ближайшие несколько лет в России появятся генетически модифицированные животные, органы которых будут специально выращивать для дальнейшей трансплантации людям. В проекте по созданию генетически модифицированных животных для нужд трансплантации будут участвовать специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и китайские ученые, сообщают «Известия».

По информации издания, генетически выведенные животные получат человеческие гены, что позволит получить от них максимально подходящий материал для человека. Он не будет восприниматься человеческим организмом как чужеродный и не вызовет отторжения иммунитетом.

Уточняется, что на первом этапе будет проведена перестройка генома свиньи, затем эту же работу проведут с яванскими макаками. В МФТИ заявили изданию, что уже удалось получить более десяти линий гуманизированных свиней, несущих необходимые модификации в геноме, но пока их будут применять для тестирования новых лекарств.

«Нам важно избежать при пересадке сверхбыстрой реакции отторжения. В дальнейшем можно будет вырастить орган, состоящий из человеческих тканей, внутри тела животного», — пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России число людей, живущих с пересаженными органами, достигло 16,5 тысячи. «За последние годы число трансплантаций увеличилось в 3,3 раза. А число живущих людей, живущих с пересаженными органами, — в 4,5 раза», — уточнила она.

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