Названо число живущих с пересаженными органами россиян

В России число людей, живущих с пересаженными органами, достигло 16,5 тысяч. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС в понедельник, 7 октября.

«За последние годы число трансплантаций увеличилось в 3,3 раза. А число живущих людей, живущих с пересаженными органами, — в 4,5 раза», — уточнила она на конгрессе «Трансплантация и донорство органов», посвященному 50-летию НМИЦ трансплантологии имени Шумакова.

Ранее стало известно, что врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые пересадили ребенку одновременно легкие и печень. Операция состоялась 2 февраля и шла 16 часов. Операцию проводил директор НМИЦ Сергей Готье. По его словам, это была первая успешная трансплантация трех органов, включая два легких, сделанная девятилетнему мальчику. Успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе описано до сих пор не было.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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