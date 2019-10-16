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Заключенный из ДНР написал Зеленскому письмо с признанием

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Владимир Зеленский

Осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за подготовку к захвату власти Василий Савин написал письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского. Текст его сообщения публикует издание «Новости Донбасса».

В письме Савин обращается к Зеленскому от имени всех политзаключенных ДНР и называет главу украинского государства «Батько». Заключенный не выступает с какими-либо просьбами, лишь призывая Зеленского «вести» украинцев. При этом он подчеркивает, что, хотя осужденные в ДНР сторонники Украины не имели возможности проголосовать за него, они признают Зеленского своим президентом, верят только ему и готовы пойти за ним «в самое пекло».

«За годы, проведенные в застенках, мы на своей шкуре доказали любовь к матери-Украине», — пишет Савин, добавляя, что заключенные уже «ничего не боятся» и лишь желают «освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов». В конце письма Савин желает Зеленскому «стать освободителем Украины и стать в один ряд с гетманами Богданом Хмельницким, Петром Сагайдачным, Иваном Богуном».

Василий Савин был задержан в ДНР за попытку захвата власти и приговорен к 12 годам строгого режима весной 2015 года. Незадолго до этого он был назначен председателем Центрально-городской районной администрации в подконтрольной ДНР Макеевке.

Ранее Савин уже писал письмо на имя предыдущего президента Петра Порошенко, в котором просил главу государства обеспечить к нему доступ представителей ОБСЕ, украинского омбудсмена и правозащитников. В том письме он также утверждал, что, занимая административный пост в ДНР, вместе с единомышленниками готовил создание украинского батальона «Макеевка», который должен был помочь украинской армии выбить ополченцев из города в момент наступления.

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