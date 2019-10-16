Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне

Удаление плохих фотографий со смартфона позволит быстро повысить его производительность. К такому выводу пришли эксперты Avast, передает РИА Новости.

Согласно результатам их исследования, пользователи теряют около 20 процентов памяти устройства, сохраняя кадры плохого качества. Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — подчеркнул глава Avast в России и СНГ Алексей Федоров, добавив, что нехватка объема памяти на телефоне влияет на качество работы.

Выяснилось, что люди в возрасте от 18 до 24 лет хранят наименьшее число фотографий в смартфонах. По словам экспертов, это может быть связано с популярностью приложений Snapchat и Instagram, которые предлагают пользователям делиться фото- и видеоконтентом, доступным в течение 24 часов, а затем сохраняющимся в аккаунтах.

Пользователи в возрастной категории от 25 до 44 лет в среднем хранят более 1000 снимков, при этом женщины делают на 24 процента больше снимков, чем мужчины. По мнению исследователей, в этой группе много родителей и активно работающих людей. «Первые делают множество фотографий своих детей и хотят оставить все случайные фото, даже не самые качественные. У вторых не так много времени, чтобы регулярно чистить телефон», — считают они.

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