Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Москвичи пережили самую холодную осеннюю ночь 
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Отец первого «пьяного» мальчика прокомментировал новый инцидент
Фото с вечеринки помогло туристке отыскать потерянный паспорт
Российских детей с инвалидностью отправили учиться в школьный коридор
Россиянин сжег венок на Вечном огне и отправился в колонию
Заключенный из ДНР написал Зеленскому письмо с признанием
Российский хоккеист оперся на кресло Трампа и вызвал разговоры о русском влиянии
Новости партнеров

США назвали главную проблему своего гиперзвукового оружия

Перейти в «Мою Ленту»
X-51A Waverider

Главной трудностью в создании американского гиперзвукового оружия является организация цепочки поставщиков соответствующих компонентов, которая бы способствовала производству необходимого количества образцов подобной техники, пишет Breaking Defense.

С таким заявлением, согласно информации американского издания, выступил один из ведущих экспертов компании Lockheed Martin Эрик Шерфф. Breaking Defense подчеркивает, что Соединенные Штаты не испытывают каких-либо затруднений в самой гиперзвуковой технологии, которая была «продемонстрирована».

В августе Breaking Defense написало, что удвоение расходов на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году позволит Пентагону в 2020-2024 годах провести около 40 испытаний соответствующих летательных аппаратов.

В июле Aviation Week сообщило, что США, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами, отличающимися аббревиатурами HACM и HCCW.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hypersonics: Lockheed Says Supply Chain Is ‘The Test’
США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия
США уличили в разработке «убийцы» российских «Цирконов»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года

«Сталин был уверен в неизбежности войны»

Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
11:51Сегодня

В США указали на техническую невозможность России высадиться на Луне

10:41Сегодня

Российский «Охотник» впервые ударит

09:02Сегодня

Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения

Наука и техника00:0213 октября

Пинаем дальше

Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
07:43Сегодня

Открыто средство против смертельного инфаркта

04:35Сегодня

Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне

00:09Сегодня

Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря

Наука и техника00:02 7 октября

«Я точно не гений!»

Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
20:1315 октября

Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке

18:4815 октября

Названа неожиданная угроза от черных дыр

17:2215 октября

Найден способ путешествовать со скоростью света

Россия
Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Отец первого «пьяного» мальчика прокомментировал новый инцидент
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Российских детей с инвалидностью отправили учиться в школьный коридор
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Все материалы
Мир
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Мать пойманной с гашишем израильтянки назвала российский суд показушным
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Лавров назвал новый центр мирового терроризма
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Против кума Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Украина сообщила о погибших в Донбассе военных
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий
Все материалы
Экономика
Китай и США нашли новый повод для конфликта
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Раскрыты детали отключения иностранной техники «Газпрома» через спутник
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Назван город с самым дорогим хлебом в России
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Подсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе
Все материалы
Силовые структуры
Убийца сбежал из российской колонии
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Фигуранта дела о беспорядках в Москве попросили отправить под домашний арест
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ предупредила о массированных атаках террористов с помощью дронов
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Возбуждено дело из-за устроенного россиянами самосуда над «маньяком»
Все материалы
Наука и техника
США назвали главную проблему своего гиперзвукового оружия
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В США указали на техническую невозможность России высадиться на Луне
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Российский «Охотник» впервые ударит
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения
Все материалы
Спорт
Российский хоккеист оперся на кресло Трампа и вызвал разговоры о русском влиянии
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Ужаснувшийся издевательствам в школах боец MMA решил действовать
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Нурмагомедов заявил о невозможности оставаться непобедимым
Все материалы
Культура
Британские рокеры Uriah Heep собрались с концертами в «российские» Киев и Минск
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Друзья Заворотнюк раскрыли информацию о состоянии актрисы
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Умер создатель «Спасенных звонком»
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Роман о Донбассе, полковниках ВСУ и русских офицерах получил премию «Ясная Поляна»
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламу магазина одежды запретили из-за полуголых женщин
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Вегетарианец потребовал от больной жены блюдо без мяса и был раскритикован
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Конкурент Малышевой поставил в один ряд каннибализм и гей-брак
Все материалы
Ценности
Подросток угнал машину, попытался удрать от полиции и разбил чужой Lamborghini
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Меган Маркл заметили в старой одежде
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире
Все материалы
Путешествия
Работники аэропортов рассказали о самых необычных находках в багаже
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Авиабилеты «Победы» резко подорожают
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
Все материалы
Из жизни
Рифовая акула растерзала бычью на глазах посетителей зоопарка
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Жадный начальник натравил льва на требующего зарплату электрика
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Воздушный шарик взорвался и ранил 16 человек
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Голодный медведь растерзал огромного пса на глазах у россиянки
Все материалы
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
В России «красивые» номера будут продавать через госуслуги
BMW представила переднеприводный седан
Самая маленькая модель Toyota сменила поколение
Все материалы
Дом
Российских детей защитят от падений из окон
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Тараканы захватили многоквартирный дом под Москвой
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Раскрыты основные мошеннические схемы с жильем в Москве
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Застройщик выселил бездомных из приюта ради элитного ЖК
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Белгородской области улучшат работу служб занятости
Сбербанк и Microsoft будут обучать роботов для работы в банке
Все материалы