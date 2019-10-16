Учительница пошутила про еврейских детей в газовой камере и поплатилась

Учительницу начальной школы в британском местечке Радлетт (графство Хартфордшир), которая пригрозила отправить еврейских детей в газовые камеры, уволили. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что учительницу уличили в антисемитских взглядах во время урока в классе, где 11 из 28 детей были евреями. По словам родителей, она сказала: «Вам лучше побыстрее закончить свою работу, иначе я отправлю вас всех в газовые камеры». После возмущения одного из учеников она сказала, что это была шутка, и извинилась, попросив детей никому не говорить об этом. Тем не менее ученики рассказали об инциденте своим родителям, которые, в свою очередь, пожаловались директору.

Известно, что совет школы провел экстренное заседание на следующий день, было принято решение уволить позволившую себе антисемитскую шутку преподавательницу. В школе заверили, что в этом году они будут уделять особое внимание идеям терпимости и уважения к разным религиям и национальностям.

В июне сообщалось, что учительницу средней школы в американском штате Техас, которая снимала порноролики в классе и выкладывала их в интернет, уволили. Никто из школьников не принимал участия в записях видео.

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