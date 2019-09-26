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Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем

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Екатерина Конопенко

Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад. Об этом женщина рассказала 74.RU.

По ее словам, все началось из-за директора центра, с которой она была в длительном конфликте. Снимками и видео, которые были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта «Эксперимент», заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете (СК) — якобы они пропагандируют насилие. По решению прокуратуры женщину уволили за аморальность.

«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После увольнения Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызвали в полицию после поступления информации о неисполнении ею родительских обязанностей в связи с публикацией старых фотографий, на которых маленькая девочка была с оружием. «Установлено, что снимки сделаны более 10 лет назад. Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней противоправных деяний не совершалось. Снимки сделаны в рамках художественной фотосессии», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Педагог намерена подать в суд и потребовать восстановить ее на работе.

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