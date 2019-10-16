Сценарист «Людей в черном» поспорил с девушками о фильме и был признан сексистом

Сценариста Эда Соломона, который работал над фантастическим блокбастером «Люди в черном», признали сексистом после того, как он попытался вмешаться в спор двух девушек о фильме. Об этом случае кинематографист рассказал в своем Twitter-аккаунте.

«В кафе, где я пишу, сидящие рядом люди спорили о происхождении "Людей в черном", и я сказал: "Если хотите, я вам объясню". И одна из них ответила: "Извините, нам не нужны комментарии старого белого мужчины"», — поделился Соломон. В ходе диалога его собеседница использовала слово mansplanation — это феминистский термин, означающий случаи, когда мужчины в снисходительной манере и с упрощенными формулировками что-либо объясняют женщинам, делая скидку на их пол.

В следующей публикации он пояснил, что это была не первая реплика от сидящей рядом девушки. Она разговаривала со сценаристом на разные темы, пока он работал. При этом перед уходом подруга девушки извинилась перед Соломоном, объяснив ее поведение плохим настроением и добавив, что ей не стоило употреблять слово «старый».

После того как сценарист опубликовал эту историю в соцсетях, нагрубившая ему девушка связалась с ним и поинтересовалась, кто же все-таки был прав в споре. «Боже, это было так мило», — отметил Соломон.

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