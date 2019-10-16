Опровергнуто популярное заблуждение об организме человека

Ученые из США и Германии показали, что митохондрии, которые обеспечивают клетку энергией, на самом деле состоят из автономных модулей, нарушение работы одного из которых не приводит к нарушению работы всей системы в целом. Ранее считалось, что митохондрии функционируют как единое целое. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили митохондрии внутри человеческих клеток различного типа с помощью микроскопии высокого разрешения и пигментного окрашивания. Специалисты оценили разность потенциалов, которая возникает между наружной и внутренней сторонами мембраны. Внутренняя мембрана митохондрий образует кристы — складки, которые увеличивают общую поверхность для протекания биохимических реакций и эффективного производства энергии в виде АТФ.

Оказалось, что каждая из крист функционирует как автономная батарея, и повреждение одной из них не вызывает потерю мембранного потенциала у всей митохондрии. По словам ученых, это открытие поможет раскрыть настоящие механизмы старения человека, которые, как известно, связаны с дисфункцией производящих энергию органелл.

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