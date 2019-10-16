В российском регионе появился центр трудоустройства выпускников

Власти Магадана открыли базовый центр содействия трудоустройству выпускников. Он появился в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС представитель правительства региона.

По его словам, для молодых специалистов также запустили специальный информационный сайт. «Ежегодный выпуск в системе среднего профессионального образования региона составляет около 900 человек», — рассказал он.

Как отметили в правительстве Магаданской области, центр будет развивать отношения с предприятиями и организациями, а также расширять обратные связи между учреждениями и работодателями. В этом центре выпускники смогут найти работу после окончания учебного заведения быстрее, чем если бы они воспользовались биржей труда.

В среднем, по данным Минтруда региона, после обучения работу по профессии находят 71 процент выпускников — те, кто остаются жить в области. В ведомстве добавили, что этот показатель выше среднероссийского, но его нужно повышать.

Выступая 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин обозначил поддержку молодежи ключевой задачей нового этапа развития Дальнего Востока. Глава государства подчеркивал, что власти должны сделать все, чтобы молодые люди получали образование, реализовывали себя в жизни и профессии, создавали семью, воспитывали детей и вносили вклад в развитие региона.

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