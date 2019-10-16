Рогозин после посещения могилы Леонова заговорил о космических провалах СССР

Высокая аварийность российской космонавтики является мифом, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По его словам, у госкорпорации давно не наблюдается аварий. «Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — ответил гендиректор на вопрос от том, что можно ответить ветеранам космической отрасли, переживающим за текущее положение вещей в ней.

Согласно Рогозину, неполадки при стартах наблюдались всегда, однако ранее о них предпочитали умалчивать. В качестве иллюстрации подобной точки зрения глава госкорпорации привел собственные данные о советских пусках к Луне, согласно которым из 54 стартов лишь 17 оказались успешными.

Согласно РИА Новости, сегодня, 16 октября, Рогозин возложил цветы на могилу космонавта Алексея Леонова, скончавшегося 11 октября.

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию государственной корпорации и ее подведомственных организаций, заявил, что «Роскосмосу» следует заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также «меньше говорить и больше делать».

В декабре 2017 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, под своим постом на Facebook, посвященном неудачному запуску с космодрома Восточный, не стал возражать против оценки госкорпорации, данной одним из пользователей, назвавшим госкорпорацию «менеджерами и прочей шелупонью, которая проедает бюджет».

Ряд последних миссий российских пилотируемых космических кораблей «Союз МС» сопровождались проблемами, чего не наблюдалось ранее. У «Союз МС-9» вследствие преднамеренного воздействия сверла оказалась продырявлена обшивка корабля (август 2018 года). При пуске «Союз-ФГ» с «Союз МС-10» (октябрь 2018 года) из-за изгиба штока (концевого выключателя бокового блока «Д») произошло разрушение центрального блока ракеты (благодаря штатному срабатыванию системы аварийного спасения экипажу удалось сохранить жизнь). У спускаемого «Союз МС-11» (июнь 2019 года) с Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн внутри после выполнения маневра для схода с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки, в результате чего произошел автоматический переход на резервный коллектор.

«Роскосмос» до сих пор не объяснил причину возникновения отверстия у «Союз МС-9», в произошедшем с «Союз МС-10» увидел демонстрацию исключительной надежности системы аварийного спасения, а инцидент с «Союз МС-11» отказался считать нештатной ситуацией, назвав его «подготовкой к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервного коллектора».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!