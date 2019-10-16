Мужчина нашел кошелек и придумал оригинальный способ связаться с его хозяином

В Лондоне, Великобритания, мужчина нашел на дороге потерянный кошелек и связался с его владельцем, отправив ему короткие сообщения с денежными переводами по одному пенни (около 80 копеек). Об этом сообщило издание Daily Mail.

В понедельник, 14 октября, Тим Кэмерон (Tim Cameron) потерял кошелек, пока ехал на велосипеде домой с работы. Он заново проехал по пятикилометровому маршруту, но так и не нашел пропажу. В кошельке были его банковские карты и документы.

Позже на счет мужчины пришло четыре перевода от Саймона Байфорда (Simon Byford) по одному пенни, к каждому из них прилагалось сообщение, объем которого был ограничен 16 символами. Из сообщений Кэмерон понял, что незнакомец нашел его кошелек и хочет с ним связаться. Он позвонил по номеру из посланий и забрал у Байфорда кошелек тем же вечером. По дороге он купил бутылку вина в качестве благодарности.

Байфорд рассказал, что увидел кошелек, когда ехал по этой же дороге на велосипеде. Он хотел отнести находку в расположенный неподалеку паб, но решил забрать домой, чтобы подумать, как можно связаться с владельцем. Задача была непростая, так как имя Кэмерона слишком распространенное, чтобы найти его через Facebook, а других данных, кроме банковских реквизитов, в кошельке не было. Он признался, что Кэмерон позвонил ему уже через час после отправки переводов.

В июле сообщалось, что в школе американского штата Иллинойс нашли 15 кошельков, которые якобы украли 75 лет назад. Тайник был обнаружен в здании средней школы города Сентралия.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



