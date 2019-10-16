Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 16 октября.

Отмечается, что руководство спортивного клуба обратило внимание на артистку еще в июне — тогда клиенты начали жаловаться на то, что из их шкафчиков исчезают вещи. После их обращений администрация фитнес-центра решила установить камеры, чтобы вычислить вора.

Юрасову поймали, когда она пыталась похитить из шкафчика 50 тысяч рублей. Актрисе грозит уголовная ответственность.

Ольга Юрасова начала сниматься в кино в 2001 году. Наибольшую популярность ей принесла роль Маши Шматко в сериале «Солдаты». Среди других работ с ее участием — «Глухарь», «Статский советник», «Граффити», «Кремлевские курсанты», «Пока цветет папортник» и «Богиня: Как я полюбила».

В марте за кражу арестовали актера Джои Гейдоса-младшего, известного по роли гитариста в фильме «Школа рока». Как рассказали в полиции, за пять недель он похитил несколько дорогих гитар в разных городах США.

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