Школьникам запретили играть с другими детьми из-за слишком модной стрижки

Женщина из Великобритании пожаловалась на школу, которая запретила ее сыновьям играть на площадке с другими детьми из-за слишком модной стрижки. Об этом сообщает Mirror.

По словам 28-летней Клэр Митчелл, в понедельник, 14 октября, ей позвонила директриса школы Саймон Уэбб и сказала, что ее сын Альфи не может выйти на игровую площадку из-за новой прически.

«Она заявила, что мой сын не выйдет на школьный двор до тех пор, пока у него не отрастут волосы. Когда я поинтересовалась насчет моего второго ребенка Деклана, у которого была такая же прическа, директриса ответила: "О, а этого мы не заметили", и запретила выходить на улицу и Деклану тоже», — поделилась Митчелл.

Как видно на снимках, мальчикам укоротили волосы по бокам и оставили длинные пряди в центре, а так же выбрили пробор. Их мать уточнила, что в других школ проблем с такими стрижками не возникало.

Женщина добавила, что мальчики только поступили в академию Silver End и им очень нравилось учиться в этой школе. По словам преподавателей, они отлично справлялись с заданиями, а некоторые учителя даже похвалили их новые прически в тот день. Однако запрет на игры с другими детьми сильно разочаровал ее сыновей.

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«Мой сын Альфи страдает от социальной тревоги. Новые волосы будут отрастать как минимум четыре недели. Если они так долго не будут пускать его на площадку, он полезет на стену от отчаяния», — уточнила Митчелл.

Более того, женщине пришлось каждый день забирать сыновей на время обеда из школы, чтобы они могли побегать по улице хотя бы возле дома. Когда она попыталась связаться с директрисой и уговорить ее отменить запрет, та ответила, что это невозможно.

«У нас есть общепринятые требования к внешнему виду учеников и их униформе. В этом случае родители сделали сыновьям стрижку, не соответствующую уставу нашей академии. Так они выделяются среди других школьников. Это слишком», — пояснила Уэбб.

В сентябре британскую школьницу отстранили от уроков на один день за то, что она сняла пиджак в классе в жару. 14-летняя Саммер Беркитт обучается в учебном заведении Sirius Academy North в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия. По словам ее матери Келли Шенн, в школе строгие правила в отношении униформы.

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