Названа опора режима Гитлера

Адольф Гитлер в 1919 году стал пропагандистом, что предопределило всю его жизнь, и впервые употребил аналог современного термина «фейк ньюс». По мнению американского историка, профессора Йельского университета и автора нескольких книг о холокосте, в том числе «О тирании», Тимоти Снайдера, будущему фюреру не удалось бы стать публичной фигурой без пропаганды, не говоря уже о приходе к власти в Германии. Его материал опубликован в газете The New York Times.

Снайдер отмечает, что форма пропаганды Гитлера была неразрывно связана с ее содержанием: выдуманный глобализированный мир и простые лозунги, повторявшиеся до тех пор, пока не будет истреблен определенный враг.

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Историк пишет, что до 1919 года Гитлер был бездельником и солдатом, а первым его взрослым осознанным выбором было вступление в армию в качестве добровольца во время Первой мировой войны. По мнению Снайдера, война стала для Гитлера смыслом жизни, а поражение в ней и последующую Ноябрьскую революцию 1918 года будущий немецкий фюрер считал виной предателей германской армии.

В июне 1919 года Гитлер прошел курсы идеологической подготовки в Мюнхенском университете, особенно его заинтересовала лекция одного из первых идеологов национал-социализма Готфрида Федера о «еврейском финансовом капитализме». Гитлеру поручили переобучать немецких солдат, которые находились в лагерях для военнопленных, он сразу привлек к себе внимание как яркий оратор.

Снайдер отмечает, что армия превратила Гитлера в пропагандиста. Спустя несколько лет в своей книге «Майн кампф» будущий фюрер написал, что правильное использование пропаганды — это настоящее искусство. Политика Гитлера получила массовую поддержку во время Великой депрессии — мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году. Одним из последствий кризиса стал крах независимых газет, которые Гитлер считал врагами народа. Чтобы дискредитировать журналистов, он и его сторонники распространяли лозунг lügenpresse (лживая пресса) — аналог современного fake news, пишет профессор.

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