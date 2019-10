Туристка забралась на край круизного лайнера для эффектного фото и была наказана

Неизвестная пассажирка перелезла через балкон круизного лайнера Allure of the Seas, чтобы сфотографироваться. Снимки девушки опубликовал ее попутчик. На его пост обратило внимание издание The Sun.

На кадрах женщина с длинными черными волосами в голубом купальнике позирует, стоя на выступе на самом краю лайнера, подняв руки вверх и держась за низ балкона. «Это просто издевательство. Какая же абсолютная идиотка. Вы не можете упасть с корабля до тех пор, пока не начнете вести себя как безумец», — подписал снимки их автор Питер Блосич.

По его словам, после увиденного он немедленно пожаловался членам экипажа Caribbean, продемонстрировав фото. Они бросились на поиски девушки и быстро выяснили номер ее каюты. В результате туристку выгнали с круизного лайнера, когда он пришвартовался на Ямайке.

Это не первый случай, когда путешественники совершают неоднозначные поступки ради эффектных снимков. Так, в июле туристка искупалась в токсичном озере ради фото для соцсетей и попала в больницу. Девушка погрузилась в озеро Монте Неме, которое находится в регионе Галисия, Испания. После заплыва путешественница мучилась приступами тошноты и раздражением кожи. Однако, по ее словам, это того стоило.

