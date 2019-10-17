Женщина заказала в ресторане напиток и лишилась желчного пузыря

Врачи в американском штате Флорида удалили женщине желчный пузырь и часть живота после того, как она выпила из стакана, в котором хранился жидкий азот. Об этом сообщает издание Independent.

Стейси Вейджерс (Stacey Wagers) подала в суд на отель Дон ЦеЗар после того, как 11 ноября 2018 года во время празднования дня рождения знакомого в ресторане отеля выпила воды из стакана, в который попал жидкий азот. Химикат якобы попал в напиток американки после того, как официант использовал его для создания эффекта дыма в десерте другого гостя ресторана.

Уже через несколько секунд после того, как Вейджерс сделала глоток, ей стало плохо. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Там врачи вырезали ей желчный пузырь и отмершие в результате заморозки жидким азотом ткани живота.

Адвокат Вейджерс Адам Брам (Adam Brum) сообщил, что она потеряла около 11 килограммов и теперь всю жизнь будет страдать из-за проблем с пищеварением. Истец требует от отеля 15 тысяч долларов (961,8 тысячи рублей) за травму, медицинские расходы и потерю заработной платы на время лечения.

Ранее сообщалось, что в Париже посетительнице ресторана Pizza Hut по ошибке подали моющее средство вместо воды. Из-за посудомоечной машины одна из сотрудниц Pizza Hut развела средство для мытья посуды в графине, а не знавший об этом официант решил, что в сосуде вода, и отнес его клиентке.

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