Федора Смолова увековечили в российском селе

В селе Костин Лог Алтайского края отремонтировали дом культуры на средства, выделенные лично футболистом Федором Смоловым. Об этом сообщает «Вести-Алтай».

Так, на переведенные 400 тысяч рублей в учреждении удалось полностью заменить кровлю. По информации телеканала, в последний раз ее ремонтировали в 1991 году. На проведение работ требовалось 414 тысяч рублей, а при помощи краудфандинговых платформ заведению удалось собрать лишь 3,4 тысячи.

Как уточнил сам спортсмен в своем Instagram-аккаунте, сельчане приняли решение назвать дом культуры его именем. «По возможности я сам туда приеду и все посмотрю», — заключил он, поздравив всех жителей с завершением ремонта.

Отмечается, что ранее Смолов принял участие в неком шоу, в рамках которого ему предоставили выбор — написать оскорбительный комментарий на странице известного человека в соцсети либо «понести наказание». Выбрав второй вариант, футболист перевел алтайскому селу средства на модернизацию культурного учреждения.

В России реализуется национальный проект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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