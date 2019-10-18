Глава UFC отверг идею Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор не встретится с американцем Фрэнки Эдгаром. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Конор любит драться и он хочет драться снова, но боя с Фрэнки Эдгаром не будет», — сказал Уайт. Он напомнил, что американец находится в легчайшей категории и может побороться за чемпионский титул до окончания карьеры, которое, по мнению главы UFC, скоро наступит.

«Ставить его на бой с Конором бессмысленно», — поделился Уайт. По его словам, Макгрегор должен вернуться в октагон в 2020 году.

17 октября ирландский боец написал Эдгару в Twitter: «Увидимся в декабре». Сам 38-летний американец ответил ему: «Спасибо, друг. Я уже согласился. Все зависит от тебя и Дэйны Уайта».

В сентябре Макгрегор намекнул на возвращение в октагон, оставив запись в Twitter: «Дублин, 14 декабря». Официально о дате его следующего боя объявлено пока не было.

Ирландец в последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за пояс UFC в легком весе. Последнюю победу в октагоне он одержал в 2016 году — Макгрегор победил бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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