Макгрегор намекнул на следующего соперника

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter намекнул, что его следующим соперником станет американец Фрэнки Эдгар.

В аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появилась запись с поздравлением Эдгара с днем рождения. Под ней оставил комментарий Макгрегор: «С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре». Сам американец ответил ему: «Спасибо, друг. Я уже согласился. Все зависит от тебя и Дэйны Уайта (главы UFC — прим. «Ленты.ру»)».

В сентябре ирландец написал в своем Twitter: «Дублин, 14 декабря». Подписчики предположили, что таким образом боец сообщил место и дату своего следующего поединка. Официально о возвращении Макгрегора объявлено пока не было.

Ирландец в последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за пояс UFC в легком весе. Последнюю победу в октагоне он одержал в 2016 году — Макгрегор победил бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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