В Эквадоре нашли «российский след» в протестах в стране, сообщает перуанская газета El Comercio со ссылкой на МВД.

Глава эквадорского ведомства Мария Паула Рома рассказала, что для антиправительственных заявлений в социальных сетях могли использоваться российские IP-адреса. Также она сообщила, что в ближайшее время Генпрокуратура сообщит результаты расследования и расскажет о возможном сговоре местных и федеральных властей с зарубежными.

Паула Рома сообщила, что основные заявления против правительства делались в Венесуэле, и некоторые атаки происходили из России. Министр считает, что не все вовлеченные в протесты «осознавали, во что они играют». Она назвала произошедшее в стране не политическим переворотом, а попыткой дестабилизировать правительство. Во время протестов происходили нападения на военных, водохранилища и СМИ, что глава МВД назвала «военным сценарием».

Ранее сообщалось о том, что в Эквадоре с 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) ввели комендантский час в связи с протестами. С 3 октября в стране по указу президента Ленина Морено были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, из-за чего цены на них выросли примерно на 120 процентов. Это стало причиной протестов и беспорядков в стране. После этого Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

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