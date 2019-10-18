Перелеты из России в США признали опасными

Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.

Такие перелеты, уверяет специалист, вредны в случае наступления мощной солнечной вспышки. «А при полете в северных широтах в случае сильного солнечного протонного события класса S3 доза на высотах 10-11 километров составляет 5 миллизивертов в час. То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в 100 раз», — сказал специалист.

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Минлигареев напомнил, что, согласно международным стандартам, мощность дозы облучения не должна превышать 1 миллизиверт в год, тогда как при спокойном Солнце на высоте 10 километров такой показатель равняется 2-4 микрозивертам в час. По его данным, в настоящее время ежегодно совершается 13-15 тысяч трансполярных перелетов, однако зачастую пассажиры не извещаются о наступлении солнечных вспышек.

В июне астрономы Колорадского университета в Боулдере (США) сообщили, что Солнце в ближайшие сто лет может породить супервспышку — выброс энергии в тысячи раз мощнее обычных вспышек.

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