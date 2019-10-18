Молдавия сообщила о договоренности с Россией по поставкам газа

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Россия продолжит поставки газа в Молдавию после 2019 года, написал президент республики Игорь Додон в Facebook.

По словам главы государства, он провел встречу с главой компании «Молдова-газ» Вадимом Чебаном, который проинформировал его о наличии договоренностей между своей компанией и российским «Газпромом» о поставках российского газа начиная с 2020 года.

В ближайшее время стороны должны объявить о подписании долгосрочного контракта на поставку российского топлива. При этом ожидается, что цена будет снижена по сравнению с нынешним уровнем. Тарифы для конечных потребителей повышаться не будут.

Неясным пока остается способ доставки российского газа в Молдавию. Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите топлива к началу следующего года, когда истекает контракт между этими странами, придется использовать реверсные закупки для Молдавии из европейских стран.

«Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Молдовой в соответствии с существующими правилами», — отметил Додон.

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