«Роскосмос» обвинили в захламлении тайги обломками ракет

Замминистра экологии и туризма Алтая Евгений Мунатов пожаловался, что «Роскосмос» не вывозит упавшие на территории региона фрагменты ракет, несмотря на договор. Об этом он сообщил на совещании по влиянию ракетно-космической отрасли на окружающую среду и здоровье жителей региона, передает «Тайга.Инфо».
Отмечается, что договор между «Роскосмосом» и Алтайским краем был заключен в 2000 году. Глава региона Олег Хорохордин инициировал внесение изменений в документ. В частности, он предложил направлять жителей регионов, в которых нашли фрагменты космических аппаратов, на лечение в санатории, а также обследовать людей на возможные негативные последствия.
Пересмотром договора будет заниматься межведомственная комиссия. Региональному Минздраву поручили проанализировать заболеваемость жителей данных территорий.
В 2009 году на крыше дома в Алтайском крае нашли кусок металла размером 35 на 120 сантиметров. Утверждалось, что речь идет о фрагменте корабля «Прогресс». В «Роскосмосе» выразили сомнение в том, что осколок корабля действительно мог упасть на дом в Барановке, и предположили, что кто-то из местных жителей положил фрагмент на крышу для того, чтобы получить денежную компенсацию.