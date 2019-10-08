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Разбившемуся российскому кораблю «Союз» поставят памятник за миллионы рублей

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Госкорпорация «Роскосмос» планирует разместить на своей территории в Москве памятник спускаемому аппарату пилотируемого корабля «Союз МС-10», потерпевшего аварию 11 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость проекта оценивается в 7,51 миллиона рублей.

От подрядчика требуется установка постамента на территории госкорпорации по адресу Бережковская набережная. На платформе разместится сам спускаемый аппарат «Союза МС» с заводским номером 740.

Из документов следует, что на специальной доске будут указаны дата старта корабля и данные об экипаже. «Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному полету, который состоялся 14 марта 2019 года», — должно быть написано на памятнике.

Ранее 8 октября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества астронавта НАСА Николаса Хейга.

Американец вместе с российским коллегой направились к станции 11 октября прошлого года, но на третьей минуте после взлета им пришлось задействовать систему спасения. Сообщалось, что инцидент произошел из-за технической неисправности ракеты.

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