Названа самая популярная среди абитуриентов российского региона специальность

В 2019 году поступающие в вузы Московской области чаще всего выбирали педагогические специальности. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Педагогические специальности в этом году стали самыми востребованными среди абитуриентов высших учебных заведениях региона. Увеличился конкурс приема на учителей иностранного языка, русского языка и литературы, истории и обществознания», — сказала изданию министр образования региона Ольга Забралова, отметив, что из 120 направлений в подмосковных вузах более половины — педагогические.

Ранее сообщалось, что с 2017 года в России на 29 процентов уменьшилось число пользователей соцсетей, которые пишут, что хотят стать учителями. Нежелание идти в профессию исследователи связали с негативным образом педагога, сложившимся в социальных сетях и СМИ.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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