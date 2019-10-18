Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына

Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, версия о несоблюдении ГОСТа при обустройстве дороги, по которой ехал Цой, выглядит неправдоподобной. «Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная», — сказал Цой.

17 октября журналист Лев Годованник провел расследование причин аварии, в которой погиб Цой, и назвал новую версию гибели музыканта. Он опросил российских и зарубежных экспертов и пришел к выводу, что обустройство автомобильной дороги, на которой «Москвич» Цоя столкнулся с автобусом, не соответствовало требованиям. Один из экспертов предположил, что возможной причиной аварии стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги, опасном повороте, а также об ограничении скорости.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года недалеко от латвийского поселка Кестерциемс. Автомобиль лидера группы «Кино» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Музыканту было 28 лет.

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