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В Европе разгромили белорусскую ОПГ

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В Германии задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ) из Белоруссии, занимавшейся кражей товаров из грузовиков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз Европейского полицейского агентства.

Четырех членов банды, включая ее главаря, поймали с поличным 10 октября. В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами.

В состав ОПГ входили как минимум шесть граждан Белоруссии. Они крали товары из грузовиков на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Преимущественно банда орудовала в Нижней Саксонии, но также известно о ее причастности к аналогичным преступлениям во Франции. В распоряжении группировки имелось несколько легковых автомобилей и фур для перевозки краденого в другие страны.

Расследование серии краж началось в декабре прошлого года и продолжается по сей день. В операции по поимке подозреваемых участвовали правоохранительные органы Германии и Франции, а также представители властей Чехии и Европола.

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