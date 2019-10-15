Во Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН

Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Генпрокуратуры России.

Известно, что задержанный находился в международном розыске. Щетинин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Отмечается, что российская прокуратура готовит документы для экстрадиции Щетинина в Россию.

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что в октябре 2018 года Щетинин уже был задержан в Ставропольском крае управлением собственной безопасности ФСИН. После этого он должен был быть доставлен в Следственный комитет по Москве для допроса по уголовному делу. Однако в итоге Щетинин не приехал в столицу, так как «его забрал с собой сотрудник ФСБ», после чего он пропал. Сообщается, что во Франции Щетинин проживал под другим именем.

Уголовное дело, в котором фигурирует Щетинин, связано с победой ФГУП ТЦ «Атлас» на аукционе. С предприятием после объявления победителя был заключен контракт на поставку 1,5 тысячи комплексов персональных ЭВМ на сумму 160 миллионов рублей.

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