Объяснена бесполезность «Адмирала Нахимова» в борьбе с США

Находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он сказал в беседе с Ura.ru.

«У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — отметил военный обозреватель.

По мнению Литовкина, даже самый мощный крейсер в одиночку «погоды не сделает». Он добавил, что «Адмиралу Нахимову» необходим эскорт из других боевых кораблей, которые обеспечивали бы противовоздушную и противокорабельную оборону.

Эксперт также отметил, что значимость флота уже не так велика для России, как для США. «Россия — континентальная держава, а США — океанская. Экономика Соединенных Штатов, кстати, как и экономика Китая, исторически зависит от морских путей», — подытожил полковник.

18 октября американский журнал Military Watch в материале о модернизации «Адмирала Нахимова» написал, что после ремонта и переоборудования этот крейсер, вероятно, будет нести больше гиперзвукового вооружения, чем любой другой надводный корабль этого класса. Издание также предположило, что потенциальная возможность угрожать вражеской авиации и флоту на расстоянии 400 и 1000 километров соответственно сделает данный крейсер самым опасным надводным кораблем в составе ВМФ России.

Возвращение «Адмирала Нахимова» на службу намечено на 2022 год. Предполагается, что крейсер получит унифицированные пусковые установки, которые могут осуществлять пуск различных версий ракет «Калибр», «Оникс» и перспективного гиперзвукового «Циркона».

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