Российский крейсер признали сильнейшим в мире

Модернизация позволит российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру (ТАРК) «Адмирал Нахимов» стать самым мощным надводным боевым кораблем в мире. Об этом пишет издание Military Watch.

Отмечается, что улучшения коснутся практически всех систем корабля. Зенитно-ракетные комплексы будут обновлены с С-300Ф до морского варианта С-400, что позволит кораблю перехватывать истребители, баллистические и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях на дальности до 400 километров.

Модернизации также подвергнутся системы ПВО ближнего и среднего радиуса действия, создавая эшелонированную оборону. Авторы материала указывают, что, помимо самозащиты, «Нахимов» сможет прикрывать от угроз с воздуха даже прибрежные города.

Однако наибольшие изменения коснутся наступательного вооружения. 20 противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит» будут заменены на 80 вертикальных пусковых установок под ракеты «Оникс», «Калибр» и, возможно, гиперзвуковые «Цирконы». Для управления ими будут установлены современные радиолокационные станции.

Крейсер сейчас ремонтируется на «Севмаше». Его модернизацию завершат в 2022 году.

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