В России раскрыли новые возможности «Адмирала Нахимова»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет после модернизации. Об этом «Интерфаксу» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Речь идет в том числе о ракетах «Калибр» и «Циркон».

«В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации», — уточнил глава Минпромторга.

О модернизации «Адмирала Нахимова» писала в январе немецкая газета Stern. По мнению автора статьи, главным оружием корабля станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Крейсер сейчас ремонтируется на «Севмаше». Его модернизацию завершат в 2022 году.

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