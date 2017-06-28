ВМФ России заказал морскую версию «Панциря» для новых и модернизируемых кораблей

ВМФ России заказал промышленности партию зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-М» для установки на новых и модернизируемых кораблях. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру» с Международного военно-морского салона МВМС-2017, сообщил генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.

«Заказ от ВМФ есть, договоры подписаны. Заказ хороший. На долгие годы КБП (тульское «Конструкторское бюро приборостроения» — прим. «Ленты.ру») будет обеспечено только благодаря ему», — отметил он.

По словам Денисова, после того как новый комплекс заработает в составе ВМФ России, он будет пользоваться спросом и за рубежом.

Главный конструктор комплекса Александр Жуков отметил, что новая система может размещаться на неподвижных платформах и на кораблях водоизмещением от 300 тонн. От сухопутного комплекса морской вариант отличается приспособленностью к более суровым условиям эксплуатации, включая требования по водозащищенности.

«По сравнению с "Каштаном-М" (серийный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, экспортная версия ЗРАК «Кортик-М» производимый с 1990-х годов — прим. «Ленты.ру») — увеличена дальность. Кроме того, "Панцирь-М" может одновременно обстрелять несколько целей в секторе 90 градусов, тогда как "Каштан" — только одну», — добавил Жуков.

Новый корабельный зенитный артиллерийский комплекс «Панцирь-М» представлен на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне МВМС-2017. Комплекс, включающий два шестиствольных зенитных автомата, восемь зенитных управляемых ракет и систему управления вооружением, позволяет поражать цели на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров.

Ожидается, что новую систему получит, в частности, проходящий модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и другие корабли, ранее оснащенные ЗРАК «Кортик», а также ряд боевых единиц новой постройки.