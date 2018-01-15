Германия назвала самое грозное оружие России

Создаваемый в России ракетный корабельный комплекс «Циркон» представляет реальную угрозу кораблям разных стран, в частности американским авианосцам, полагают в немецкой газете Stern.

В публикации сообщается о модернизации российских линейных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», которые планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр».

Однако, полагают в Stern, главным оружием данных кораблей станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

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Такая ракета позволит, отмечает издание, российскому флоту уничтожать практически любые зарубежные корабли, в частности представляет особую опасность для американских авианосцев.

Крылатые ракеты «Циркон» 3М22 разрабатываются в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как минимум с 2011 года, вышли на летно-конструкторские испытания в феврале 2016 года. Технические характеристики оружия на данный момент засекречены.

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